(ANSA) – WASHINGTON, 19 DIC – Una madre yemenita ha vinto la sua battaglia per ottenere una esenzione dal ‘travel ban’ di Donald Trump che le consentirà di partire per la California e dare l’ultimo saluto al figlio Abdullah di due anni ormai in fin di vita. Shaima Swileh intende partire per San Francisco oggi, dopo aver ricevuto un visto dal dipartimento di Stato, come ha riferito Basim Elkarra, del Consiglio per le relazioni islamico americane. Il visto era stato negato perchè lo Yemen è tra i Paesi messi al bando da Trump per motivi di sicurezza.