ROMA. – E’ una questione di “responsabilità”. Così il governo britannico ha spiegato l’accelerazione nel mettere a punto il piano d’emergenza necessario per far fronte ad un eventuale scenario di ‘no deal’ sulla Brexit. Alla vigilia dei 100 giorni dalla data fissata per il divorzio di Londra dall’Ue – il 29 marzo 2019 – il ‘cabinet’ di Theresa May riunito ha dato il via libera all’elaborazione di linee guida in caso vi si arrivi senza un accordo con i 27, che vanno da un battage informativo a tutto campo, in particolare verso aziende ed esercizi commerciali ma anche rivolto ai singoli cittadini, fino alla messa in standby di 3.500 militari, che saranno pronti – conferma il ministro della Difesa Gavin Williamson – “a sostegno di qualsiasi dicastero per qualsiasi esigenza”.

L’obiettivo è gestire il caos possibile – economico e amministrativo soprattutto – che in molti prevedono nel caso in cui l’impresa della premier non dovesse andare in porto. Ovvero il tentativo disperato di schivare attacchi e fuoco amico e far votare a Westminster l’accordo che consenta di traghettare il Regno Unito alla scadenza del 29 marzo. Per farlo Theresa May ha preso tempo – ha annunciato che il voto sull’intesa non si terrà prima del 14 gennaio -, tempo evidentemente prezioso però anche per attrezzarsi ad ogni eventualità.

Il ministro per la Brexit, Stephen Barclay, ha cercato di rassicurare tutti, sottolineando che il governo resta impegnato sull’accordo proposto da May, ma che deve comunque essere “responsabile” e quindi preparato nell’eventualità che questo non passi. Da qui la decisione di attingere al fondo di due miliardi di sterline creato a questo scopo: i vertici dei dicasteri stanno adesso discutendo su come distribuire e indirizzare le risorse, Home Office e ministero dell’Ambiente e dell’Agricoltura in testa.

Downing Street sarebbe arrivata a suggerire che si prenotino spazi su traghetti e battelli per garantire cibo e medicinali a sufficienza, scrive il Guardian, mentre è in lavorazione un dossier informativo – 100 pagine – pensato per aziende e attività commerciali con indicazioni e suggerimenti su come reagire nel caso di uno scenario da ‘no deal’. Contemporaneamente sono in partenza 80mila mail con contenuti simili, mentre i singoli cittadini verranno informati attraverso “una serie di canali”, compresi possibili spot in Tv e sui social media.

“Solo perché si indossa la cintura di sicurezza in auto non vuol dire che si debba fare un incidente”, ha detto ai colleghi Amber Rudd, ministro del Lavoro fedelissima di Theresa May, come a sottolineare che queste sono tutte e soltanto misure precauzionali. Però la prudenza non è mai troppa se si considera la strada minata che la premier è costretta ad attraversare da qui al 14 gennaio: ci sono i ‘ribelli’ Tory che non intendono arretrare e c’è il tentativo di capitalizzare da parte dell’opposizione, nella persona del leader laburista Jeremy Corbyn, che ha presentato una mozione di censura contro la premier. Più un atto simbolico e un monito politico, non essendo vincolante e senza l’obbligo di metterla all’ordine del giorno.

(di Anna Lisa Rapanà/ANSA)