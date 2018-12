(ANSA) – ROMA, 19 DIC – Avvio nel segno dell’azzurro per lo slalom di Coppa Europa in corso a Obereggen. L’olimpionico 2010 Giuliano Razzoli è in testa alla prima manche della classica gara prenatalizia sulle nevi della splendida località altoatesina a soli 20 minuti da Bolzano. L’atleta emiliano ha fermato il cronometro sul 48”48 staccando di quasi mezzo secondo il croato Elias Kolega (48”90) e il suo connazionale Matej Vidovic. Ottimo quinto l’altro azzurro Alex Vinatzer (49”32) dietro anche al francese Robin Buffet.