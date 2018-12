(ANSA) – ROMA, 19 DIC – Un terzo cittadino canadese è stato arrestato in Cina. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri di Ottawa, senza fare collegamenti con le tensioni con Pechino in seguito all’arresto della figlia del fondatore di Huawei, Meng Wanzhou. I funzionari consolari sono in contatto con i familiari del terzo arrestato, di cui non è stata resa nota l’identità. Da quando è scoppiato il caso Huawei, un imprenditore ed un ex diplomatico canadesi sono stati fermati dai cinesi, per presunte minacce alla sicurezza. Anche se questi fermi sono stati letti come una ritorsione nei confronti dei canadesi. Meng, nel frattempo, è stata rilasciata su cauzione, in attesa di giudizio, ma la tensione tra i due paesi resta altissima. Pechino accusa Ottawa di “azione politica premeditata” sotto la regia degli Usa, per “cacciare una società high-tech”. Secondo i canadesi e gli americani, invece, Meng avrebbe aggirato le sanzioni contro l’Iran.