(ANSA) – PARIGI, 19 DIC – Lunghe file di attesa questa mattina all’aeroporto parigino di Roissy-Charles de Gaulle, per l’agitazione dei poliziotti che – in segno di protesta per i colleghi “esausti” – applicano scrupolosamente le regole al controllo passaporti. “Vogliamo dimostrare che non possiamo fare il nostro lavoro come dovremmo in periodo di allerta attentati – ha fatto sapere un sindacalista della polizia ai media francesi – con un controllo scrupoloso dei passaporti, degli schedari e del resto”. Secondo la stessa fonte, sarebbe necessario fra un minuto e mezzo e 2 minuti, laddove oggi i funzionari impiegano fra i 10 e i 15 secondi perché “a corto di personale”. Disagi anche nel secondo aeroporto della capitale, Orly. Il ministero dell’Interno ha tentato ieri di disinnescare la protesta della polizia offrendo un bonus di 300 euro agli agenti impegnati nelle ultime settimane nelle manifestazioni dei gilet gialli e degli studenti, ma il sindacato ha giudicato tale offerta largamente insufficiente.