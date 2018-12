(ANSA) – ROMA, 19 DIC – “Quando parlavo di sudditanza nei confronti della Juve, riesaminando gli ultimi 12 derby almeno in otto ci sono stati casi in cui siamo stati sfortunati. Inizia sempre per ‘esse’, se non è sudditanza sarà sfortuna”. È il pensiero del presidente del Torino, Urbano Cairo. “Contro la Juve non meritavamo di perdere – ha aggiunto il patron dei granata, a margine della cerimonia di consegna dei Collari d’oro al Foro Italico – mi aspetto che nelle prossime tre partite prima della sosta ci sia una conferma di quel furore che mi ha fatto veramente grande impressione”.