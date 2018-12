CARACAS. – La puntata di oggi 19 dicembre comincia con lo stilista Renato Balestra, primo ospite di Monica Marangoni, accompagnata al piano dal maestro di riferimento Stefano Palatresi. Si prosegue con un altro Maestro, Gianni Dessì, che ci regala la sua grande esperienza e conoscenza dell’arte contemporanea.

Per la rubrica “Hollywood Party”, Alessandro Boschi ha intervistato per noi, nello splendido scenario del Museo del Cinema di Torino, Vinicio Marchioni e Marco D’Amore, i due protagonisti di “Drive me home”, del regista Simone Catania.

Poi, è la volta di Carlotta Venturi, docente di Sociologia delle migrazioni, che parla degli italiani in Cile. Lo scrittore e conduttore radiofonico Pietro Del Solda’ presenta il suo libro “Non solo di cose d’amore- Noi, Socrate e la ricerca della felicità”.

Per le Storie dal Mondo, si comincia con l’intervista allo chef 2 stelle Michelin Luca Ciano che vive a Sidney, in Australia, ma non rinuncia al Natale a Milano. Poi, si passa a New York, dove Federico Massa, “mural artist” vive e lavora, mettendo la sua firma su straordinari murales dai colori vivaci e unici.

Programmazione Mercoledì 19 Dicembre:

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO h17.00

BUENOS AIRES h19.00

SAN PAOLO h20.00

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH h14.00

SYDNEY h17.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG h18.45

