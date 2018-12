(ANSA) – ROMA, 19 DIC – “Ciao! Amica, amico del mondo dello sport, scendi in vita da artista! Iniziare un messaggio pazzo per sportivi alternativi, chiedendo subito di cambiare mestiere, non è il massimo. Vale la pena provarci almeno per questo Natale”. E’ il messaggio per gli auguri di Natale dell’Ufficio nazionale per la pastorale del Tempo libero, turismo e sport della Cei. “A te che giochi e gareggi. Come artista sei unico, unica – aggiunge -. È la tua unicità che ti rende prezioso, non le imprese che da campione compi. Un’unicità che sei chiamato a scoprire ogni giorno nello sport”. Nel messaggio di auguri si invitano gli atleti a lanciare uno sguardo anche “a chi fa il tifo per voi”. In modo che gli appassionati di sport “non ricevano soddisfazioni solo sportive, ma motivazioni vitali”. “Tutti facciano della propria vita un capolavoro”, si sottolinea. La Cei si rivolge anche agli arbitri e non solo: “Come artista guardi tutto diversamente! E insegni a fare altrettanto, invitando a guardare sempre oltre l’apparenza”.