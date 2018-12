CARACAS – Il centrocampista italo-venezuelano Juan Guerra, attualmente in forza all’ Indy Eleven de la United Soccer League (USL), ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato con un cinguettio su Twitter.

“Oggi dopo 10 anni facendo quello che più amo, voglio annunciarvi e celebrare il mio ritiro come calciatore professionista. É stata una decisione difficile da prendere, però ho l’occasione di cambiare ruolo e continuare a fare quello che tanto mi piace” ha comunicato l’ormai ex calciatore.

In carriera ha difeso le maglie di Monagas (nella stagione 2009-2010 con 23 presenze ed un gol segnato), Caracas (stagione 2010-2011 con 29 presenze e 3 reti segnate, sei di queste sono in Coppa Libertadores dove ha anche segnato un gol), Unión Deportiva Las Palmas (2011 con una presenze in Segunda División e una in Coppa del Re ed un gol segnato), Caracas (nella stagione 2012 con 17 presenze, un gol segnato ed un assist), Carabobo (nella 2013-2014 con 9 presenze ed un gol segnato), Deportivo Lara (nella 2014 con 10 gare disputate), Tampa Bay Rowdies (nella 2015-2016 con 45 presenze e 3 gol), New York Cosmos (nella 2017 con 30 gare disputate e 5 reti segnate) e Indy Eleven (nel 2018 con 25 presenze ed un gol).

Guerra ha anche difeso la maglia della Vinotinto. In tre occasioni ha giocato con la nazionale Under 20. Grazie alle sue ottime prestazioni viene convocato da César Farías per giocare con la nazionale maggiore. Questa chiamata arrivò il 27 luglio 2011 per partecipare al doppio confronto con El Salvador ed Honduras, queste amichevoli si sono disputate negli Stati Uniti. Poi é stato chiamato per partecipare ad altre due gare di preparazione contro Costa Rica e Moldavia. É stato preso in considerazione per disputare le gare di qualificazione verso il mondiale Brasile 2014. Era tra i convocati nei mtach contro Argentina, Colombia (disputando 35 minuti), Bolivia, Uruguay e Cile.

(di Fioravante De Simone)