CARACAS – Essere scelto come capitano di una squadra è sicuramente un’esperienza di crescita molto forte per ogni calciatore, tuttavia è importante non dar mai per scontato il proprio ruolo. Uno che sa ricoprire alla perfezione questo ruolo é l’italo-venezuelano Vicente Suanno (35 anni), giocatore che indossa il distintivo con la “C” maiuscola nel Deportivo La Guaira.

Dopo aver sfiorato il titolo del Torneo Clausura, il centrocampista di origine italiana, ha deciso di allungare di sei mesi la sua esperienza come calciatore attivo. Nel mese di giugno 2019 appenderà gli scarpini al chiodo. In questi primi sei mesi sarà impegnato nella Primera División e nei playoff della Coppa Libertadores (quest’ultima esperienza rappresenta l’esordio della formazione arancione nella massima competizione continentale).

“Dobbiamo continuare a lavorare per raggiungere il nostro obiettivo. Il Deportivo La Guaira é un club che ha come meta crescere giorno dopo giorno. Questo modo di lavorare ha aiutato ad ottenere i successi che sono arrivati negli ultimi anni. Per questo motivo bisogna continuare a lavorare sodo per dare forma alla squadra” ha dichiarato Suanno.

Nel 2019, il Deportivo La Guaira, sarà la prima formazione creola a scendere in campo, sfiderà i peruviani del Real Garcilazo nella prima fase della Coppa Libertadores. Gli arancioni, che faranno il loro esordio nella manifestazione continentale, giocheranno la gara d’andata in casa il 23 gennaio, poi nel ritorno, sei giorni dopo, dovranno vedersela anche con l’altitudine della città di Cuzco.

“Ad inizio stagione l’obiettivo é arrivare il più lontano possibile. Sopratutto in un team come il nostro che sta crescendo poco a poco. Nel 2019, avremo l’occasione di poter disputare la nostra prima gara in Libertadores e per la nostra squadra é già una festa”.

Il campione, che il prossimo 1° gennaio festeggerà il 36esimo compleanno, sa che un buon risultato in Coppa Libertadores servirá come motivazione per la stagione degli arancioni. “Lotteremo per portare a casa il Torneo Apertura”.

Il centrocampista di origine italiana é arrivato al Deportivo La Guaira il 3 giugno 2015, con la casacca arancione ha disputato 125 gare. In precedenza aveva vestito le maglie di Deportivo ItalChacao (2000-2005), Unión Atlético Maracaibo (2005-2007), Deportivo Italia (2007-2009), Zamora (2009-2011), Deportivo Lara (2011-2015). Anche se nel mese di giugno si concluderà la sua avventura come calciatore attivo ha confessato che vuole mantenere vivo il suo legame con il Deportivo La Guaira, magari ricoprendo altri ruoli.

“Sono contento, perché in questo 2018 ho festeggiato 125 presenze con questa squadra. Credo che per qualsiasi calciatore giocare con regolarità é importantissimo. Ma sopratutto arrivare ad una cifra cosí importante con la stessa maglia. Sono molto legato a questa società. Voglio ringraziare la mia familia per il supporto che mi ha dato in questo periodo. Sono tre anni di arduo lavoro in cui abbiamo lottato per far crescere questa squadra. Di crescere anche come persona e come calciatore con la responsabilità della fascia da capitano. Voglio continuare a scrivere la storia di questa squadra in altri ruoli”

(di Fioravante De Simone)