(ANSA) – ROMA, 19 DIC – “L’unica strada per attuare le riforme è quella del confronto politico nella sede competente per statuto: il Consiglio federale”. Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, in merito alla richiesta del presidente della Lega Serie B di arrivare ad una riduzione delle squadre del campionato cadetto dalla prossima stagione. “Posizioni di contrasto costante, come quelle che hanno generato nella scorsa estate una delle pagine più nere del nostro calcio, non possono trovare alcun ulteriore riscontro, né presente né futuro”, aggiunge Gravina in una dichiarazione diffusa dalla federazione.