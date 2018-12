(ANSA) – SAN PAOLO, 19 DIC – Un magistrato del Supremo Tribunale Federal (Stf) del Brasile ha deciso che i detenuti condannati in secondo grado devono essere scarcerati, una decisione che potrebbe applicarsi anche all’ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, il carcere dallo scorso aprile scontando una pena di 12 anni per corruzione e riciclaggio. Il giudice Marco Aurelio Mello ha giustificato la sua decisione in base all’articolo 238 del Codice di procedura penale e l’art. 5 della Costituzione, secondo i quali le pene di carattere detentivo sono applicabili solo dopo che siano esauriti tutti i ricorsi contro le sentenze di condanna. La decisione di Mello è però solamente transitoria, e non presuppone una presa di posizione formale del Stf sulla questione. L’alta corte deve dibattere l’argomento il prossimo 10 aprile, secondo quando annunciato dal presidente del tribunale, José Antonio Dias Toffoli.