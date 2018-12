GENOVA. – A poche ore dalla scelta del commissario Bucci di rifare il ponte di Genova con il progetto di Renzo Piano, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato della ricostruzione definendo la realizzazione dell’ opera una “grande questione nazionale”. In un discorso alle Alte Cariche al Quirinale, il presidente ha aggiunto: “dalla sua ricostruzione dipende un collegamento vitale per la città e anche una parte della nostra credibilità internazionale”.

Salini Impregilo, Fincantieri e Italferr, chiamati a costruire, lavoreranno ‘h24′ per 12 mesi per vincere la sfida. Il presidente ha sottolineato anche un altro aspetto della tragedia: “dobbiamo essere consapevoli che eventi gravi non sono sempre frutto del caso ma, troppo spesso, di comportamenti gravemente lesivi”. E’ intervenuto sulla ricostruzione anche il ministro per le Infrastrutture Danilo Toninelli: “Alla fine dell’anno prossimo lo vedremo in piedi, a inizio 2020 lo inaugureremo. C’è un bel connubio di eccellenza italiana” intorno alla realizzazione dell’opera.

Il loro viadotto costerà 202 milioni e nascerà in 12 mesi, quello di Cimolai costava 175 milioni e sarebbe stato realizzato in 11 mesi mentre quello di Autostrade 151 milioni in 9 mesi. Domani inizia la demolizione di un edificio dell’Amiu sotto al moncone ovest: di fatto partono i lavori, anche se il vero smontaggio del viadotto inizierà tra un paio di settimane. Un secondo edificio sarà demolito a inizio gennaio.

Nel tentativo di raggiungere la normalità in una città ancora turbata dal crollo e dalle sue conseguenze, domani riaprirà via Perlasca, collegamento chiave interrotto il 14 agosto. La strada unisce l’alta Valpolcevera alla zona sud e da qui al centro ed è la prima a riaprire sulla sponda destra del torrente. Decisivo il lavoro di Pavimental che ha rimosso i resti della Pila 9 e ha realizzato i lavori di risistemazione. L’intervento è parte delle attività svolte da Aspi previste nell’accordo con il Comune.

Il commissario Bucci annuncia intanto che a febbraio-marzo 2019 il Comune bandirà una gara internazionale di progetti per la riqualificazione dell’area tra il Campasso e Certosa, la più colpita dal crollo: “comprenderà aree abitative, aree di gioco, parchi, aree per l’alta tecnologia. Vogliamo che lì ci siano un incubatore per start up e aziende hi tech, scuole, un quartiere- esempio di rigenerazione per l’Italia e l’Europa.

L’assessore all’Urbanistica Simonetta Cenci sta guidando il progetto insieme all’architetto Anna Corsi”. Domani scade anche il termine per firmare i rogiti per le cessioni delle 266 abitazioni in zona rossa. Oltre il 50% ha firmato le pratiche relative all’acquisizione delle case da parte della struttura commissariale, passaggio necessario per la demolizione e avviare gli indennizzi pagati da Autostrade.

Negli uffici della struttura commissariale c’è la convinzione che domani quasi tutti avranno firmato, evitando così l’esproprio, che implicherebbe una decurtazione dei risarcimenti del 10%. Del ponte ha parlato, ma ai pm, l’ex ministro Antonio Di Pietro, sentito come persona informata sui fatti: “Interessa che quel ponte venga pagato da chi l’ha fatto cadere. Ai pm ho dato tutte le carte sulle clausole della concessione”.

