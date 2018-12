ROMA. – Un’altra panchina è saltata in Serie A: il Frosinone ha ufficializzato l’esonero di Moreno Longo e l’ingaggio del nuovo allenatore Marco Baroni, ex Benevento. E’ il settimo tecnico che cambia nel massimo campionato: l’ultimo era stato Cesare Prandelli, chiamato per sostituire Juric nel Genoa. P

rima dell’ex ct, un altro ex timoniere azzurro si era fatto da parte, Giampiero Ventura, sostituito nel Chievo da Mimmo Di Carlo. Contestualmente aveva cambiato l’Udinese: via Julio Velazquez, squadra a Davide Nicola. Prima ancora era toccato ad Aurelio Andreazzoli dell’Empoli, sostituito da Beppe Iachini. A precedere l’ex allenatore della Roma sulla via del licenziamento erano stati Davide Ballardini al Genoa (richiamato Ivan Juric) e Lorenzo D’Anna al Chievo (dentro Ventura).