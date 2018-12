(ANSA) – PARIGI, 20 DIC – Un accordo è stato firmato questa notte fra i tre principali sindacati di polizia, in agitazione da diversi giorni, e il ministero dell’Interno, dopo una giornata di proteste da parte delle forze dell’ordine. “Non avremmo firmato se non ci fosse stato un miglioramento del potere d’acquisto per i poliziotti – ha detto il segretario generale del sindacato Unité SGP Police, Yves Lefebvre – abbiamo ottenuto un aumento reale”. In concreto, i poliziotti avranno un aumento di stipendio immediato di 40 euro (dal mese di gennaio), una cifra che sarà aumentata di 30 euro a luglio 2019 e di altri 30 euro a luglio 2020. Le forze dell’ordine hanno ottenuto anche l’aumento dell’indennità di rischio dell’1% dal gennaio 2019 e di un altro 0,5% dal gennaio 2020. In totale, l’aumento netto medio sarà fra i 120 e i 150 euro al mese secondo il grado.