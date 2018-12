(ANSA) – MILANO, 20 DIC – “No, non l’abbiamo aumentata quest’anno e non l’aumenteremo nei prossimi anni”. Lo ha detto il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini arrivando all’ospedale Fatebenefratelli di Milano per la firma del protocollo d’intesa per la nascita di un laboratorio di genetica forense della Polizia di Stato.