(ANSA) – RIO DE JANEIRO, 20 DIC – Il portiere della Chapecoense Jandrei, 25 anni e considerato unoi dei migliori estremi difensori del ‘Brasilerao’, è volato in Italia per sottoporsi a visite mediche e firmare il contratto con un club della serie A. Ad accompagnarlo c’era l’agente Carlos Escuro, che si sta occupando della trattativa. Benché manchino ancora conferme ufficiali, fonti del club danno come vicinissimo l’accordo con il Genoa ed è quindi curioso il fatto che l’estate scorsa lo stesso Jandrei (in possesso di passaporto italiano e quindi tesserabile come comunitario) fosse stato cercato dall’altra società di Genova, la Sampdoria, che poi aveva preferito puntare su Audero. Ora c’è il Genoa e sarà quindi il n.1 della ‘Chape’ il primo colpo del presidente Preziosi sul mercato invernale. L’affare verrà formalizzato a gennaio. La Chapecoense possiede solo il 60% del cartellino di Jandrei, il resto appartiene all’Atletico Tubarao, club di quarta serie in cui il giocatore ha cominciato l’avventura nel calcio professionistico.