Stephen Curry (32 punti) e Kevin Durant (30) ispirati, ma per una volta non è servito a vincere. E' successo a Salt Lake City dove gli Utah Jazz, penultimi nella Western Conference, hanno battuto 108-103 i Warriors campioni in carica. In vantaggio fin dal primo quarto, i Jazz si sono imposti grazie alle belle prestazioni di Jae Crowder e Rudy Gobert, entrambi in doppia doppia, e ai 20 punti di Joe Ingles. Quarta vittoria consecutiva per i Phoenix Suns, dopo la pessima partenza stagionale, che hanno battuto i Boston Celtics per 111-103 infliggendo ai biancoverdi il secondo stop consecutivo dopo una striscia vincente di otto gare. Curioso il caso dei Brooklyn Nets, che da quando si sono gemellati con la Juventus, con tanto di scambio di maglie, non hanno fatto altro che vincere: con il 96-93 a spese dei Chicago Bulls sono arrivati a 7 successi consecutivi. Bene anche i San Antonio Spurs, che sono andati a vincere 129-90 ad Orlando contro i Magic. Fra i migliori Marco Belinelli, che ha segnato 18 punti.