(ANSA) – ROMA, 20 DIC – La Procura di Roma ha avviato una indagine per omicidio-suicidio in relazione alle morte di una donna di 38 anni che questa mattina si è uccisa lanciandosi all’altezza di Ponte di Testaccio. Il fascicolo è al momento affidato al pm di turno Mario Palazzi. Sono in corso le ricerche delle due figlie, gemelle di sei mesi, di cui il marito della donna ha denunciato la scomparsa.