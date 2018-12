(ANSA) – ROMA, 20 DIC – “Oggi gran parte dei media parlano di miliardi di aumento Iva, la cosiddetta clausola di salvaguardia, come se fosse un fatto già certo. Questo è falso. E finchè il MoVimento 5 Stelle sarà al governo questo non accadrà mai. L’aumento dell’Iva per il 2019 lo abbiamo già disinnescato, mentre per il 2020 e 2021 verrà disinnescato con le prossime manovre”. E’ quanto sottolinea il M5S in un post sul blog. “Non ci sarà nessun aumento, né quest’anno né mai finché saremo al governo”, ribadisce il Blog.