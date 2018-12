(ANSA) – MILANO, 20 DIC – “No, non l’abbiamo aumentata quest’anno e non l’aumenteremo nei prossimi anni”. Lo ha detto il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini arrivando all’ospedale Fatebenefratelli di Milano per la firma del protocollo d’intesa per la nascita di un laboratorio di genetica forense della Polizia di Stato. Analoghe rassicurazioni arrivano anche da altri esponenti di punta della Lega.