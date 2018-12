(ANSA) – ROMA, 20 DIC – “Da mesi Boeri rema contro il governo e disinforma gli Italiani, difendendo una legge sciagurata come la Fornero. Perché per coerenza non si dimette e si candida alle primarie del Pd? Noi andiamo avanti sulla via del diritto al lavoro e alla pensione, problemi che evidentemente Boeri non ha”. Lo afferma il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini.