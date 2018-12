ROMA. – Dopo la lezione del durissimo confronto con la Commissione europea si tenga a mente la lezione: va “evitato il rischio di un cortocircuito tra l’urgenza di fornire risposte veloci, sollecitate dall’emotività, e la necessità di tempi più lunghi necessari alla definizione di soluzioni, efficaci, durature e sostenibili”.

Sergio Mattarella non nasconde la sua soddisfazione per lo scampato pericolo di una procedura d’infrazione che riteneva impensabile e, ricevendo al Quirinale le alte cariche dello Stato (mancava solo Matteo Salvini) approfitta dell’autorevole platea per guardare al futuro, piantando alcuni paletti. Primo fra tutti l’adesione piena all’Unione: l’Italia, scandisce il presidente dal salone dei corazzieri gremito di politici e alti funzionari dello Stato, rimane “saldamente europeista” e quindi come “Paese fondatore deve svolgere al suo interno un ruolo da protagonista”.

Perché l’Europa, e lo sanno bene le nuove generazioni nate con l’Erasmus, “non può essere vista come un vincolo”. Al contrario è un “moltiplicatore nella nostra influenza internazionale e della nostra capacità di espansione economica e commerciale”.

Il secondo paletto è dedicato alla politica: ognuno rispetti i propri ruoli, è la sintesi. Le cariche istituzionali “possono adempiere al proprio mandato secondo quel che richiede la Costituzione a chi svolge pubbliche funzioni, accompagnando l’adempimento dei propri compiti con il rispetto dei limiti del potere che la nostra Carta indica a chi è chiamato a esercitarlo”. Evidente che il capo dello Stato intravede rischi di sconfinamenti che reputa pericolosi facendo capire che vigilerà.

Ed ecco un ulteriore richiamo che sembra proprio collegarsi all’attualità, cioè a questa legge di Bilancio che di fatto non ha avuto la possibilità di essere valutata ed emendata dalle Camere a pochi giorni dalle feste natalizie. “Al Parlamento, espressione e interprete della sovranità popolare, è affidato il ruolo centrale nella democrazia disegnata dalla Costituzione. Ruolo che – ricorda Mattarella nell’attenzione generale – contrassegna ogni democrazia parlamentare e che va rispettato e preservato per non alterare l’essenza di ciò che la nostra Carta definisce e prescrive”.

Mai scordarsi, è il messaggio indirizzato a questa nuova classe dirigente, che l’Italia è e rimane una repubblica parlamentare. Il Quirinale, come è noto, prende nota degli umori del Paese e la temperatura che sta salendo in espressioni ed atteggiamenti violenti non piace al presidente che invita la politica, non solo a non promuovere eccessi, ma a contrastarli.

“L’animo, lo spirito che gli italiani hanno sempre nutrito e tradotto non è quello dell’ostilità, del pregiudizio, dell’intolleranza. Purtroppo – sottolinea il presidente – dobbiamo registrarne diversi episodi. Sulla strada di questi sentimenti negativi si andrebbe, inevitabilmente, verso una contrapposizione crescente tra gruppi, territori, soggetti. Ricercare coesione nel tessuto sociale costituisce una necessità, oltre che un dovere, per le istituzioni”.

(Di Fabrizio Finzi/ANSA)