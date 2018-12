(ANSAmed) – TEL AVIV, 20 DIC – Israele “continuerà ad agire con forza contro i tentativi dell’Iran di arroccarsi in Siria. Intensificheremo gli sforzi e so che lo faremo con il pieno sostegno e appoggio degli Usa”. Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu il giorno dopo l’annuncio di Trump del ritiro delle truppe americane aggiungendo peraltro che “continuano gli sforzi per neutralizzare i tunnel del terrore” in Libano, quelli degli sciiti di Hezbollah.