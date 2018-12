(ANSA) – ROMA, 20 DIC – Chiudere la carriera militando nelle file di una squadra della Premier League: più che un sogno è l’ambizione di Dani Alves, ex terzino d’ala del Siviglia, del Barcellona, della Juve e oggi al PSG. Il brasiliano ha più volte detto di voler misurarsi in un campionato come la Premier e allora, dal momento che a giugno dell’anno prossimo gli scadrà il contratto con il club parigino, si fa largo l’ipotesi di un clamoroso trasferimento nel Manchester City, la squadra allenata da Pep Guardiola, l’allenatore che più di ogni altro lo ha valorizzato. Non sono esclusi colpi di scena, come la proposta di rinnovo da parte dei francesi.