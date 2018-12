(ANSA) – MILANO, 20 DIC – “E’ presto dire” se ripartirà il canale della Lega Serie A, ma “la Lega deve costruire una forte identità di prodotto. C’è tempo, in un anno e mezzo dobbiamo arrivare a concepire dei contenuti, da fornire al maggior numero possibile di persone”. E’ quanto sottolineato da Luigi De Siervo, il nuovo ad eletto dall’assemblea dei venti club di Serie A. “L’idea è analizzare tutte le possibilità e gli scenari. Quando usciranno i numeri di Dazn sarete tutti colpiti”, ha assicurato il manager, che sarà in carica per i prossimi due anni. “E’ una sfida professionale molto importante. E’ un orizzonte temporale molto breve ma sono convinto di fare brevissimo e conquistarmi sul campo la conferma”, ha detto, chiarendo che la vendita dei diritti tv per il 2021/2024 “verrà esaurita in questo biennio. Non arriveremo lunghi”.