(ANSA) – MILANO, 20 DIC – Patrick Cutrone è pentito e ”chiede scusa” per la reazione avuta al momento della sostituzione contro il Bologna: ”So di aver sbagliato, ho chiesto scusa al mister e al gruppo. Ho già parlato con il mister, c’è stato un malinteso: mi ero fatto male e ho detto a Gattuso che stavo bene e mi ha cambiato, ma era finita lì la cosa. Non mi permetterei mai di giudicare le scelte del mister. Ho delle colpe e lo so benissimo, ma è normale che un giocatore voglia giocare sempre: poi per come sono fatto volevo dare di più alla squadra e aiutare a vincere la partita, non è stato un gesto fatto in malafede”. Cutrone, a margine della festa del Settore Giovanile del Milan, ordina di restare compatti: ”Veniamo purtroppo da due pareggi, ma l’unica cosa da fare ora è restare uniti e preparare al meglio la partita di sabato. La Fiorentina è una bella squadra. Conosciamo il nostro valore e so che possiamo farcela”.