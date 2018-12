(ANSA) – BUDAPEST, 20 DIC – Il presidente della Repubblica ungherese, Janos Ader, ha firmato la controversa legge sugli straordinari, che entrerà in vigore da domani. Ader ha detto che prima della firma, “si è convinto che il livello della difesa dei lavoratori non è cambiato in conseguenza della legge”. La legge, che aumenta il tetto degli straordinari a 400 ore l’anno, aveva fatto una protesta generale nel paese. Per domani sera è stata indetta un’altra manifestazione a Budapest. I sindacati stanno decidendo scioperi su scala nazionale.