(ANSA) – ROMA, 20 DIC – L’aeroporto londinese di Gatwick resterà chiuso almeno fino alle 6 di domani mattina ora locale (le 7 in Italia), stando all’ultimo aggiornamento di Eurocontrol (organizzazione europea per la sicurezza aerea ndr) citato dal Guardian. La chiusura è stata prorogata più volte durante la giornata di caos in cui ancora verte l’aeroporto a più di 24 ore dall’inizio dell’emergenza scattata dopo l’avvistamento di due droni che si sono successivamente dileguati. La Polizia cerca gli apparecchi mentre presso lo scalo sono stati dispiegati anche militari per far fronte alla situazione. Migliaia le persone che hanno risentito dei disagi: 110 mila le persone che sarebbero dovute decollare o atterrare a Gatwick nella giornata di oggi.