ROMA. – Tutti d’accordo, o quasi: la finestra invernale del calciomercato resterà spalancata fino al 31 gennaio, ben oltre la data prevista, per la felicità dei procuratori e la disperazione degli allenatori, che saranno costretti a vedere gente che va e gente che viene più a lungo del previsto. In un mese ci sarà spazio per rimediare, rivedere, riadattare squadre, ma anche sogni e ambizioni. I tifosi sono col fiato sospeso, nell’attesa che arrivi l’uomo della svolta, il giocatore capace di ribaltare tutto, contribuendo a una salvezza insperata, oppure a una qualificazione in Champions.

Ci sono i calciatori in scadenza di contratto, altri che non stanno bene dove si trovano – perché magari poco impiegati – altri ancora che sperano in una destinazione migliore. Il caso di Mario BALOTELLI è emblematico in tal senso: l’attaccante italiano, che l’estate scorsa venne convocato in azzurro malgrado si fosse presentato in abbondante sovrappeso a Coverciano, da tempo ormai è in rotta con il Nizza. La scintilla con l’allenatore Patrick Vieira, come lui ex Inter ed ex Milan, non è mai scoccata e allora l’attaccante è stato escluso dalle convocazioni per “scelta tecnica”. Balo piace al Marsiglia.

Il portiere della Chapecoense, JANDREI, è in Italia per firmare un contratto con un club di Serie A. Dal Brasile viene accostato al Genoa, ma già in estate aveva rischiato – da comunitario, dal momento che è in possesso anche del passaporto italiano – di firmare con la Samp. Maurizio Stirpe, nel giorno della presentazione del nuovo allenatore del Frosinone, Marco Baroni, è stato chiaro: a gennaio arriveranno dei rinforzi, ha detto. Uno dei reparti da rivedere è certamente quello difensivo, dal momento che la squadra ciociara continua a essere una delle più perforate della A. A tal proposito, le voci di un possibile arrivo di Erwin ZUKANOVIC dal Genoa sono sempre più insistenti.

A Barcellona visite mediche per MURILLO, difensore colombiano ex Inter, ma destinato alla panchina, dal momento che Piqué e Umtiti sono intoccabili. Il Manchester United, dopo avere licenziato José Mourinho e avere affidato la squadra a Ole Gunnar Solskjaer, punta a rinforzare l’organico. La dirigenza dei ‘Red devils’ possiede un tesoretto di 60 milioni ed è pronta a investirlo sui rinforzi. Sono due gli obiettivi del club: il centrale di difesa belga che gioca nel Tottenham, Toby ALDERWEIRELD, e l’esterno della Juve, DOUGLAS COSTA.

Dopo ROBBEN anche Franck RIBERY, a fine stagione, saluterà il Bayern Monaco. Lo ha confermato Uli Hoeness, presidente del club più titolato di Germania. Per il campione francese potrebbero aprirsi le porte della Ligue 1, da dove è partito, ma non solo: in un futuro non molto lontano può indossare la maglia dell’Al Ittihad (Arabia Saudita). Non è da escludere anche l’ipotesi Galatasaray, MLS o Cina. Al suo posto il Bayern cercherà di prendere Cengiz UNDER dalla Roma.

Chiudere la carriera in Premier League è il sogno di Dani ALVES, ora al PSG: farlo nel Manchester City dell’amato tecnico Pep Guardiola sarebbe un’ipotesi assai affascinante per il terzino d’ala brasiliano che, con il tecnico catalano, a Barcellona diede il meglio di sé.