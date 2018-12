(ANSA) – ROMA, 20 DIC – In Brasile sono sicuri: è imminente il trasferimento di Rodrigo Caio al Barcellona, che oggi ha già ufficializzato l’ingaggio del difensore Murillo, in prestito dal Valencia. Venticinque anni, centrocampista dai piedi buoni, Rodrigo Caio attualmente gioca nel San Paolo, ma possiede anche il passaporto italiano: il suo nome in passato è stato accostato a Lazio e Milan, adesso è in procinto di trasferirsi in Catalogna. Rodrigo Caio oggi sarebbe stato sottoposto alla visite mediche e nei prossimi giorni dovrebbe firmare il contratto con i blaugrana, trasferendosi in cambio di circa 18 milioni, che è il costo della sua clausola rescissoria. Rodrigo è alla prima esperienza in Europa.