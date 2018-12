CARACAS – Da quel 23 aprile 1939, giorno in cui il lanciatore Alejandro “patón” Carrasquel, fece in suo esordio in Major League Baseball (MLB) con la maglia dei Washington Senators sono 395 i peloteros creoli che hanno giocato nel campionato a stelle e strisce. Molti di questi campioni hanno mosso i loro primi passi nella Liga Venezolana de Baseball Profesional (LVBP).

In questa stagione 2018-2019 sono 25 i campioni della MLB che stanno mostrando il loro talento sui diamanti della LVBP. Ma tutto questo non sarebbe possibile senza l’arduo lavoro svolto dai dirigenti dei club venezuelani che sono sempre in contatto con i loro colleghi negli State. Molti di questi peloteros, ogni anno, non vedono l’ora di giocare davanti ai propri tifosi ed in molti casi con la squadra del cuore.

Águilas del Zulia, Bravos de Margarita, Cardenales de Lara, Caribes de Oriente, Leones del Caracas, Navegantes del Magallanes, Tiburones de La Guaira e Tigres de Aragua hanno in rosa almeno un giocatore che ha militato in questo 2018 nella MLB.

In questa lista spiccano i nomi di Jesús Aguilar (Tigres – Brewers), Francisco Arcia (Cardenales – Angels), Orlando Arcia (Caribes – Brewers), William Astudillo (Caribes – Twins), Grégor “el tiburón” Blanco (Tiburones – Gigants), Franklin Barreto (Tigres – Brewers), Harold Castro (Leones – Tigres), Junior Guerra (Tiburones – Brewers), Juan Graterol (Leones – Angels), Eliéser Hernández (Águilas – Marlins), José “cafecito” Martínez (Tiburones – Cardinals), Yohander Méndez (Magallanes – Rangers), Osmer Morales (Cardenales – Angels), Rafael “balita” Ortega (Caribes – Marlins). José Osuna (Bravos – Pirates), Gregorio Petit (Leones – Twins), il recentemente scomparso Luis Valbuena (Cardenales – Angels), Víctor Reyes (Leones – Tigers), Miguel Rojas (Tiburones – Marlins), José Rondón (Leones – White Sox), Anthony Santander (Tigres – Oriols), Luis Sardiñas (Caribes – Oriols), Miguel Socolovich (Leones – Braves), Jesús Sucre (Magallanes – Rays), Tomas Telis (Caribes – Marlins) ed Ildemaro Vargas (Cardenales – Diamondbacks).

Uno dei campioni del campionato a stelle e strisce che sta giocando nella Liga Venezolana de Baseball Profesional é l’italo-venezuelano Carlos Tocci dei Tigres de Aragua. Nella Major League Baseball gioca con i Texas Rangers.

(di Fioravante De Simone)