TORINO. – Nella storia della Juventus quella con la Roma non è mai stata una sfida come le altre. Quella dello scorso 13 maggio finita 0-0, ad esempio, significò settimo scudetto consecutivo per i bianconeri, che sabato sera cercherà di strappare ai giallorossi un altro titolo, anche se platonico: quello di campioni d’inverno. Una vittoria, la sedicesima in diciassette partite, costringerebbe il Napoli a restare dietro.

Ecco perché Massimiliano Allegri non concederà riposo ai titolari, in testa Cristiano Ronaldo. Nell’ultimo match prima del Natale e dell’appuntamento di Santo Stefano il tecnico toscano scatenerà all’Allianz Stadium tutta la potenza di fuoco della rosa, rilanciando il freschissimo Bentancur, reduce dal turno di ‘riposo’ per squalifica, mentre in attacco sarà ancora una volta tridente.

Prima della paura invernale mancano tre partite, un ultimo sforzo per una squadra che ha tenuto un ritmo praticamente perfetto in campionato, spendendo come prevedibile tante energie fisiche e psichiche per mettere le mani sulla testa della classifica e imprimere il proprio marchio indelebile su questo inizio di campionato. Le ultime due partite dell’anno con l’Atalanta a Bergamo, il ‘boxing day’ dei bianconeri, e contro la Sampdoria all’Allianz Stadium, saranno gli appuntamenti designati per far ruotare gli effettivi, per permettere a Khedira di recuperare il ritmo partita, per far crescere la condizione di Emre Can.

Contro la squadra di Di Francesco, Allegri pare orientato a tornare al 4-3-3, con il tridente composto da Dybala e Mandzukic a supporto di Cristiano Ronaldo arma scelta per scardinare la difesa giallorossa: sulla fascia destra De Sciglio vestirà la maglia da titolare al posto di Cancelo, infortunato, mentre a sinistra macinerà chilometri Alex Sandro.

Il laterale brasiliano, tre scudetti e tre coppe nazionali in tre anni con la maglia bianconera e 134 presenze con 9 reti, ha messo definitivamente a tacere le voci di mercato rinnovando il suo impegno con la Juventus: una delle prime mosse di Paratici nella nuova gestione bianconera, che non vuole farsi trovare impreparato alle sirene del calcio inglese, da mesi interessate al laterale. A meno di offerte clamorose, dunque, Alex Sandro sembra destinato a restare a Torino. E a diventare una colonna della Juventus anche per il futuro.