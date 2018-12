CARACAS – Le chiamano farfalle, per il loro leggero volteggiare sul tappeto e con gli attrezzi. Sono le giovanissime ginnaste del Centro Italiano Venezolano di Caracas.

A Naguanagua, le ginnaste del club di Prados del Este hanno dettato legge nell’evento che si é svolto nel palasport Roland Story della località dello stato Carabobo. Alla manifestazione sportiva hanno partecipato circa 400 ginnaste provenienti da diversi angoli del Venezuela e suddivise in diverse categorie.

Le ragazze del Centro Italiano Venezuelano di Caracas con il loro fascino e glamour non hanno lasciato scampo per nessuno. Come lo hanno dimostrato Valeria Arraíz, Dariana Salvatorelli, Santina de Petris, Giosi Schillaci, Valeria Aquino che si sono aggiudicate la medaglia d’oro nella categoría 13-14 anni a livello di club. Mentre a livello individuale Arraiz e Salvatorelli si sono piazzate rispettivamente seconda e terza nell’All around. Per la cronaca la prova é stata vinta da Getsemary Martínez (stato Carabobo).

Nella categoría 11-12 anni, nell’All Arround, il club di Prados del Este ha fatto l’en plein sul podio con Alessia Capobianco, Serena Bassano e Carlota Puche (sfortunatamente, quest’ultima non é potuta salire sul suo gradnio a causa del regolamento: non ci posso essere tre ginnaste dello stesso club sul podio).

Tutte queste ragazze hanno portato in alto il vessillo del Centro Italiano Venezolano di Caracas grazie alla guida esperta dell’allenatore Alfredo Millán.

(di Fioravante De Simone)