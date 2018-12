CARACAS – La FIFA (Federation Internationale de Football Association) ha pubblicato il ranking per Nazioni aggiornato con cui si concluderà il 2018. La nazionale venezuelana grazie ai suoi 1.478 punti ha chiuso l’anno al 31esimo posto.

La Vinotinto ha disputato in quest’anno solare sei gare amichevoli in cui ha ottenuto un bottino di due vittorie (2-0 con Panama ed Emirati Arabi Uniti), due pareggi (1-1 con Iran e Giappone) e due sconfitte (2-1 con Colombia e 4-2 con i Paesi Baschi).

L’Italia, grande esclusa dai Mondiali di Russia 2018 finisce l’anno in 18esima posizione, subito dietro al Messico (17esimo) e davanti al Galles di Gareth Bale (19esimo). Per quanto riguarda gli azzurri, si tratta della peggior posizione in classifica a fine anno dal 1993, anno in cui è stato introdotto il Ranking Fifa: superato il 2016, in cui l’Italia aveva chiuso al 16° posto.

Nel corso del 2018, la nazionale italiana ha toccato anche il punto più basso, uscendo dalla top 20 in agosto, chiuso in 21ª piazza (peggior posizione della storia). Nella storia, la posizione media occupata dagli azzurri nel Ranking Fifa è l’ottavo posto.

Il Belgio chiude l’annata al comando con 1.727 punti, nonostante la beffarda sconfitta subita contro la Svizzera che gli ha impedito l’accesso alle Final Four di Nations League. Alle sue spalle si posiziona la Francia campione del mondo, con 1.726 punti, seguita dal Brasile con 1.676. Quarto posto invece per la Croazia, arrivata ad un passo dal titolo nei Mondiali di Russia, mentre quinta è l’Inghilterra, che si giocherà la semifinale di Nations League con l’Olanda. A chiudere le prime dieci posizioni troviamo Portogallo, Uruguay, Svizzera, Spagna e Danimarca. Chi invece può sorridere è il Kosovo: la neonata nazionale balcanica ha scalato ben 46 posizione e prenderà parte per la prima volta nella storia alle qualificazioni all’Europeo del 2020.

Per quanto riguarda la zona Conmebol la situazione é la seguente: il Brasile é la migliore delle sudamericane con 1.676 punti occupa la terza posizione del ranking Fifa. L’Uruguay di Cavani é settima con 1.609 e l’Argentina di Messi é 11esima con 1.582 punti. Un gradino più in basso dell’albiceleste c’è la Colombia di Cuadrado con 1.575 punti, i bicampioni d’America del Cile sono 13esimi con 1.565. Il Perù é 20esimo con 1.518 punti. Chiudono la graduatoria delle nazionali Conmebol Paraguay (32esimo con 1.476), Ecuador (57esimo con 1.382 punti) e Bolivia (59esimo con 1.379 punti).

La Vinotinto scenderà nuovamente in campo nel mese di marzo quando sfiderà Perù e Costa Rica, due match che serviranno come preparazione per la Coppa America (in programma in Brasile dal 14 giugno al 7 luglio) e poi le qualificazioni per il mondiale Qatar 2022 (al via nel mese di settembre 2019).

(di Fioravante De Simone)