(ANSA) – ROMA, 22 DIC – Nato su una spiaggia libica due giorni fa, ha passato 24 ore a bordo di un barcone ed è stato poi salvato con la mamma, al largo dalla Libia, da Open Arms, la nave dell’ong spagnola Proactiva. Lo riferisce su Twitter il fondatore dell’ong, Oscar Camps, che lancia un appello a Malta per “una urgente evacuazione medica del neonato”. “La sua breve vita è in pericolo – aggiunge Camps -. O salvi una vita o taci una morte”. Secondo l’ong, inoltre, a bordo della Open Arms ci sono “più di 300 persone” salvate ieri: “3 barche in pericolo di naufragio” sono state soccorse “in un solo giorno”. “Questi sono i risultati delle politiche migratorie europee. Il silenzio per far sparire i morti in mare, non ha funzionato. Questo è il Natale nel Mediterraneo”, conclude l’ong in un altro tweet. (ANSA).