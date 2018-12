(ANSA) – ROMA, 22 DIC – L’ex stella del Barcellona Andres Iniesta vede nel suo futuro una possibile carriera da allenatore. E’ quanto ha dichiarato il 34enne centrocampista, trasferitosi quest’anno a giocare in Giappone nel Vissel Kobe, in un’intervista a Mundo Deportivo. “Mi vedo bene come allenatore – ha dichiarato lo spagnolo – ma ci penserò meglio quando lascerò il calcio. Vedremo quale sarà la strada da percorrere. Certo non posso dire che non mi piacerebbe un giorno allenare il Barcellona”.