(ANSA) – MADRID, 22 DIC – Come ogni anno milioni di spagnoli si sono riuniti oggi davanti alla televisione per assistere all’estrazione di ‘El Gordo’ (‘Il ciccione’), la tradizionale lotteria natalizia che regale milioni di euro ai vincitori. Quest’anno il montepremi era di 2,4 miliardi, più alto dell’anno scorso anche se il primo premio era più basso, ‘solo’ 400.000 euro. Ogni biglietto costa 20 euro. Tutti canali in Spagna hanno trasmesso in diretta la cerimonia dell’estrazione da parte degli allievi del collegio San Ildefonso di Madrid che ogni anno, dal 1832, estraggono le magiche palline da una sfera di cristallo e ne cantano i numeri e il valore corrispondente.