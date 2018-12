(ANSA) – NEW YORK, 22 DIC – “Sfortunatamente l’America è scivolata nel ‘TrumpShutdown'”, lo shutdown di Donald Trump. Lo twitta la leader dei democratici alla Camera, Nancy pelosi, assicurando che Trump “ha detto più di 25 volte di voler uno shutdown, e ora ha ottenuto quello che voleva”. Pelosi poi precisa che se lo shutdown dovesse continuare, “la nuova Camera a maggioranza democratica” che si insedierà in gennaio approverà rapidamente una norma per riaprire il governo