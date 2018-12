(ANSA) – MADONNA DI CAMPIGLIO (TRENTO), 22 DIC – L’austriaco Marcel Hirscher in 47″83 è al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di cdm di Madonna di Campiglio. Secondo il norvegese Henrik Kristoffersen in 47″97 e terzo l’altro austriaco Marco Schwarz in 48″15. Miglior azzurro è Alex Vinatzer, 8/o in 48″90. Poi c’è’ il trentino Stefano Grosal momento 14/o in 49″44. Si gareggia alla luce dei riflettori, con condizioni di neve perfette, sul classico ripido Canalone Miramonti che precipita nel centro di Madonna di Campiglio. Seconda manche alle 18:45.