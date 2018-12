(ANSA) – GENOVA, 22 DIC – Prima vittoria per Cesare Prandelli sulla panchina del Genoa. A trascinare la squadra è stato un Piatek indomabile. “Noi l’abbiamo festeggiato come se avesse segnato una doppietta – ha aggiunto Prandelli -. Non so cosa decideranno ma siamo contenti comunque. Sono molto contento di allenare un giocatore così”. Una “sconfitta evitabile” per il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini quella subita oggi al Ferraris. “Il Genoa ha fatto una gara con grande cuore, cercavano di impedirci di giocare ma noi abbiamo fatto una partita alterna con qualche difficoltà di gioco perché quando siamo riusciti a svilupparlo non l’abbiamo fatto bene. Poi ci sono stati alcuni episodi che hanno spostato la gara. Prima il fallo su De Roon che poteva essere da rosso, quindi sul rigore c’era un secondo giallo.Ma va detto che ci abbiamo messo anche del nostro prendendo gol al 50′. Nel secondo tempo bene sino al pareggio ma sul loro secondo gol siamo stati inguardabili e da lì la gara ha preso una brutta piega”.