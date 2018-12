(ANSA) – GENOVA, 22 DIC – Prima vittoria per Cesare Prandelli sulla panchina del Genoa. “Sono molto contento e soddisfatto – ha ammesso a fine gara il tecnico rossoblù -. Temevamo molto questa squadra, una formazione solida che gioca in maniera fisica e tecnica e a memoria. E’ stata una sfida particolarmente impegnativa. Ma siamo stati bravi a rimanere sempre in partita. Dobbiamo ancora lavorare tanto ma quando vinci contro una squadra così prendi fiducia”. Il Genoa diverso anche a livello tattico. “Abbiamo fatto un passo in avanti accorciando la squadra con le chiusure preventive fatte discretamente bene. Per come è l’Atalanta abbiamo concesso poco”, ha aggiunto Prandelli che tesse le lodi del bomber Piatek: “sono molto contento di allenare un giocatore così”. Il diretto interessato dice di aver appreso “negli spogliatoi la notizia che il mio primo gol è stata un’autorete. Ritengo che la mia sia a tutti gli effetti una doppietta e che la Lega serie A ritorni sui suoi passi”.