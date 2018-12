(ANSA) – ROMA, 22 DIC – La Juventus del calcio femminile anticipa Cristiano Ronaldo e compagni laureandosi campione d’inverno prima di Natale. A dare il titolo virtuale alle ragazze bianconere è la cinquina servita all’Hellas Verona (5-1 il risultato finale): i gol portano le firme di Aluko (tre volte a segno), Bonansea e Glionna. Le campionesse d’Italia in carica restano al comando del campionato a quota 28. A una lunghezza di distanza c’è sempre il Milan di Carolina Morace, che dopo il pareggio della scorsa giornata, reagisce bene in casa del Chievo. Alle clivensi non basta la spinta del nuovo allenatore (da pochi giorni in panchina c’è Emiliano Bonazzoli): contro le seconde della classe segnano due gol ma ne incassano cinque e restano terzultime a sette punti. Balzo in classifica del Sassuolo di Piovani, che grazie al 3-0 in casa dell’Orobica (doppietta di Cambiaghi e rete di Giurgiu) si porta a quota 18, a tre punti virtuali dalla Fiorentina