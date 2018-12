(ANSA) – ROMA, 22 DIC – Finisce senza vincitori il derby della Via Emilia fra Parma e Bologna, disputato nello stadio Tardini. Le squadre si sono divise la posta in palio, al termine di una partita dominata in larga parte dai padroni di casa che, però, non sono riusciti a trovare la via della rete. Poche emozioni e zero gol: alla fine sorride solo il Bologna.