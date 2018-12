NAPOLI. – Una super parata dell’ex Meret al 93′ salva il Napoli. La squadra di Ancelotti batte la Spal 1-0 con un colpo di testa di Albiol alla fine del primo tempo su calcio dalla bandierina di Mertens che scavalca Gomis, ma gli azzurri non si esprimono al meglio delle loro possibilità.

La Spal imposta una partita esclusivamente difensiva, mantenendo costantemente quanti più uomini è possibile dietro la linea della palla e soltanto negli ultimi 10 minuti di gioco, quando Semplici manda in campo Floccari al posto del difensore Bonifazi, tenta il tutto per tutto.

Certo il pareggio non sarebbe stato il risultato più giusto, non fosse altro che per il predominio di gioco degli azzurri, ma nel calcio, si sa, conta quasi esclusivamente mandare il pallone alle spalle del portiere e gli emiliani ci vanno assai vicino, proprio all’ultimo istante, con un colpo di testa di Fares sul quale Meret compie il miracolo di giornata.

Ancelotti manda in campo per la terza partita consecutiva Ghoulam e tiene in panchina l’eroe di Cagliari, Arek Milik. Il Napoli trova grandi difficoltà a concretizzare con occasioni da gol la superiorità schiacciante nel possesso palla. L’occasione più clamorosa per gli uomini di Ancelotti arriva nella parte finale della gara quando Mertens, dopo uno scambio ravvicinato in velocità con Insigne, conclude sul palo da posizione angolata. Sulla respinta irrompe Callejon che a porta vuota si fa deviare la conclusione decisiva da Cionek.

Semplici piazza costantemnete cinque uomini sulla linea di difesa con Lazzari e Fares sulle fasce che raramente superano la linea della metà campo. La densità in area di rigore ottiene lo scopo. C’è sempre un piede o una una gamba dei calciatori emiliani che neutralizza i tentativi di penetrazione del Napoli. La mancanza di Milik al centro dell’area di rigore non consente neppure di utilizzare l’arma dell’aggiramento sulle fasce laterali e del traversone centrale e così l’attacco del Napoli viene sistematicamente neutralizzato.

La Spal non cambia registro neppure nel secondo tempo, dopo aver subito sul finire della prima parte della gara il gol dello svantaggio di Albiol. Evidentemente Semplici non vuole regalare spazi alle manovre degli attaccanti azzurri e preferisce tentare il tutto per tutto nel finale. E in effetti i suoi calcoli sarebbero giusti se in porta non ci fosse Meret che con un colpo di reni straordinario blocca i sogni tardivi dei biancocelesti.