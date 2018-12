(ANSA) – ROMA, 22 DIC – Nel giorno del titolo mondiale per club conquistato dal Real Madrid ad Abu Dhabi per la terza volta consecutiva, il Barcellona, con il minimo sforzo, piega il Celta Vigo (2-0), nel posticipo della 17/a giornata della Liga. La squadra allenata da Ernesto Valverde passa in vantaggio sui galiziani con Dembelé dopo soli 10′ e raddoppia al 45′ con il solito Leo Messi, sempre più ‘pichichi’ della Liga con 15 reti. I catalani, all’undicesimo successo in 17 partite, si portano a 37 punti e tornano da soli in vetta alla classifica, dopo che oggi erano stati affiancati dall’Atletico Madrid, vittorioso in casa contro l’altra squadra di Barcellona, l’Espanyol, per 1-0. Nello stadio Wanda Metropolitano ha deciso il confronto Antoine Griezmann, su rigore, dopo 11′ della ripresa. La squadra di Diego Simeone è a 34 punti, a -3 dal Barca.