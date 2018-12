(ANSA) – JAKARTA, 23 DIC – E’ salito a 168 morti e 745 feriti il bilancio dello tsunami che ha colpito l’Indonesia. Lo rende noto l’Agenzia indonesiana per la gestione dei disastri. I dispersi sono almeno 30. L’onda di tsunami che ha colpito lo stretto della Sonda, in Indonesia, ha fatto strage tra gli impiegati della compagnia statale Pln, riuniti per celebrare la fine dell’anno. Lo riferiscono i media locali. Le immagini mostrano l’onda devastante che si abbatte sul palco dove una band rock, i Seventeen, stava suonando per l’evento: il bassista è rimasto ucciso insieme al manager, altri 4 componenti del gruppo risultano tra i dispersi.