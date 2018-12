(ANSAmed) – TEL AVIV, 23 DIC – “Benyamin Netanyahu versa fondi a Hamas, e noi ne paghiamo il prezzo”: questa l’accusa lanciata dal presidente palestinese Abu Mazen che ha così collegato direttamente l’ingresso a Gaza di milioni di dollari del Qatar (autorizzato da Israele) con la ripresa di attentati armati di Hamas in Cisgiordania. “Il premier israeliano in persona – ha detto Abu Mazen – prende i soldi e li passa a Hamas. Loro fanno entrare (in Cisgiordania, ndr) armi, equipaggiamenti e soldi. Noi abbiamo requisito il 90 per cento, ma con il rimanente hanno compiuto i recenti attentati”.