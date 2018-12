(ANSA) – ROMA, 23 DIC – Non solo Milan. Su Cesc Fabregas c’è anche il Monaco, che è pronto a lanciare un’offerta ‘adeguata’ pur di mettere le mani sul fantasista spagnolo, che non rientra nei piani di Maurizio Sarri, sebbene ieri l’allenatore del Chelsea lo abbia mandato in campo contro il Leicester. La squadra monegasca, allenata da Thierry Henry – ieri sconfitta in casa per 2-0 dal Guincamp – vuole rinforzarsi per salvare il salvabile in una stagione davvero infausta. Il Mundo deportivo, riprendendo voci provenienti dal Principato di Monaco, parla già dell’offerta di un biennale da 10 milioni netti complessivi; altrettanti ne andrebbero al Chelsea per il cartellino del giocatore.