(ANSA) – TORINO, 23 DIC – Il rinnovo del contratto, la vittoria contro la Roma e il titolo di campione d’inverno con due turni d’anticipo. Per Alex Sandro è stata una “settimana bellissima”. “Sono felice, so di avere la fiducia dell’allenatore, del presidente e della società – afferma il brasiliano, lasciando l’Allianz Stadium nella notte -. Rimarrò a Torino per tanti anni”. Il laterale ha disputato una buona partita contro i giallorossi. “Potevo segnare – si rammarica – ma Olsen ha fatto una bella parata. Comunque abbiamo vinto una partita molto difficile e ora passeremo un buon Natale, ma dobbiamo continuare così”.